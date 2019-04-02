Під Києвом п'яний росіянин побив поліцейського

Під Києвом поблизу села Гора Бориспільського району росіянин напав на поліцейського, побивши його.
Як повідомляє "УНН", співробітник поліції зупинив автомобіль Мercedes-Вenz GL350 CDI для перевірки документів, за кермом якого перебувала українка.
Також в салоні авто був громадянин Росії, який одразу після зупинки вийшов із автомобіля та напав на поліцейського. Він вдарив його кулаком в обличчя. Після такого поліцейський застосував проти зловмисника балончик зі сльозогінним газом і закував його в наручники.
Попередньо встановлено, що нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали. За фактом нападу на поліцейського розпочате досудове розслідування.
Під Києвом побили поліцейського
Sputnik Киргизстан
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині росіянин рік розбещував 7-річну дівчинку.
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