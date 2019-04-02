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/Кримінал

Під Києвом п'яний росіянин побив поліцейського

2.2тЧитати матеріал російською

Під Києвом поблизу села Гора Бориспільського району росіянин напав на поліцейського, побивши його.

Як повідомляє "УНН", співробітник поліції зупинив автомобіль Мercedes-Вenz GL350 CDI для перевірки документів, за кермом якого перебувала українка.

Також в салоні авто був громадянин Росії, який одразу після зупинки вийшов із автомобіля та напав на поліцейського. Він вдарив його кулаком в обличчя. Після такого поліцейський застосував проти зловмисника балончик зі сльозогінним газом і закував його в наручники.

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Попередньо встановлено, що нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали. За фактом нападу на поліцейського розпочате досудове розслідування.

Під Києвом побили поліцейського

Під Києвом побили поліцейського

Sputnik Киргизстан

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині росіянин рік розбещував 7-річну дівчинку.

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УкраїнаКиїв
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ударить и избить это не одно и тоже,в названии статьи написано избил полицейского,а в самой статье написано,что какцап раз ударил по лицу полицейского.Надеюсь в отделении какцапу проведут профилактику почек,дубинкой или просто кулаком.
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---CHILD OF THE UNIVERSE GEORGE--- ..
---CHILD OF THE UNIVERSE GEORGE--- ..
''Рассеянена'' в жарят по полной программе, что шкура задубеет, в этом сомнения нет...
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