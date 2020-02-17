Під Києвом п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП: з'явилося відео моменту аварії

У мережі з'явилося відео моменту смертельної ДТП з одним із керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції. Інцидент трапився у місті Бровари Київської області 16 лютого. Під час аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Ролик опублікувала пресслужба Державного бюро розслідувань на своєму сайті. Так, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, уже затримали чоловіка (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За попередньою інформацією, 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. У результаті ДТП один із них загинув на місці, а інший отримав численні травми.

Під Києвом п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП ДБР

Правоохоронця затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку готується повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та усунення з посади.

Досудове розслідування розпочали за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Якщо вину буде доведено, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Під Києвом п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області працівник поліції, перебуваючи не на службу, збив двох осіб на пішохідному переході.

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