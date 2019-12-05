Під Києвом пролунав потужний вибух у багатоповерхівці: є жертва

У місті Ірпінь Київської області у четвер, 5 грудня, трапився вибух невідомого предмету. Внаслідок інциденту загинула людина.

Приблизно об 11:00 в одній з дев’ятиповерхівок сусіди виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями, написала пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook.

Виявилося, що мешканець будинку намагався самотужки розібрати вибуховий предмет, внаслідок чого той спрацював.

Під Києвом пролунав потужний вибух Поліція Київської області

На місце прибула вибухотехнічна служба ГУНП в Київській області.

Виданню "Факти" в поліції уточнили, що вибух трапився на дев'ятому поверсі в будинку на вул. Григор'єва, 13. Руйнування не виявили, а сусіди навіть не чули нічого.

Потерпілий був вдома сам, але йому вдалося виповзти на сходову клітку. Особу чоловіка ще належить встановити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 22 листопада в Шевченківському районі Києва в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67, пролунав потужний вибух.

У будівлі розташована квартира Ірини Луценко, дружини колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Названо головні версії НП.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся