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5 грудня • оновлено в 16:25
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/ Кримінал

Під Києвом пролунав потужний вибух у багатоповерхівці: є жертва

5.8т
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У місті Ірпінь Київської області у четвер, 5 грудня, трапився вибух невідомого предмету. Внаслідок інциденту загинула людина.

Приблизно об 11:00 в одній з дев’ятиповерхівок сусіди виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями, написала пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook.

Виявилося, що мешканець будинку намагався самотужки розібрати вибуховий предмет, внаслідок чого той спрацював.

Під Києвом пролунав потужний вибух

Під Києвом пролунав потужний вибух

Поліція Київської області

На місце прибула вибухотехнічна служба ГУНП в Київській області.

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Виданню "Факти" в поліції уточнили, що вибух трапився на дев'ятому поверсі в будинку на вул. Григор'єва, 13. Руйнування не виявили, а сусіди навіть не чули нічого.

Потерпілий був вдома сам, але йому вдалося виповзти на сходову клітку. Особу чоловіка ще належить встановити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
герой АТО, стопицот...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxол-тупиковая ветвь развития.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Нет, это уже не "обезьяна с гр*натой"… Потому что даже до обезьяны, сто раз увидевшей, как по всей стране, почти ежедневно г*бнут её сородичи, пытаясь разобрать взр*вное устройство, на сто первый раз дошло бы, что этого делать не надо. Ну, о чём думал этот несчастный? Что все его предшественники, попавшие на небеса, были дураки, а он самый умный? Самый удачливый? Бе*смертный? О ЧЁМ???
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