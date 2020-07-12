Під Києвом поліція закрила нічний клуб через порушення карантину. Фото

Під Києвом поліція закрила нічний клуб Queen Country Club через порушення карантину. ГУ Національної поліції в Київській області

У селищі Козин, що на Обухівщині Київської області, поліцейські припинили діяльність нічного розважального клубу Queen Country Club за порушення карантину.

Про це написала пресслужба Головного управління Національної поліції в Київській області на своєму сайті. Заклад, незважаючи на обмеження, продовжив роботу після 22-ї години, а персонал та понад пів тисячі відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Києвом поліція закрила нічний клуб Queen Country Club через порушення карантину ГУ Національної поліції в Київській області

Порушення поліцейські виявили під час профілактичного рейду. Вони склали два адмінпротоколи щодо адміністратора клубу за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством). Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Під Києвом поліція закрила нічний клуб Queen Country Club через порушення карантину ГУ Національної поліції в Київській області

Правоохоронці закликали громадян дотримуватись обмежень та у разі виявлення порушень вимог карантину повідомляти на спецлінію 102.

Під Києвом поліція закрила нічний клуб Queen Country Club через порушення карантину ГУ Національної поліції в Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці України Віталій Кличко заявляв, що у Києві на дотримання карантинних обмежень будуть перевіряти розважальні заклади, зокрема нічні клуби та дискотеки, яким не дозволяли працювати після 22:00.