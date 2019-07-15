Під Києвом поліція оголосила про підозру кандидату в нардепи: що відомо

У Київській області кандидату в народні депутати оголосили підозру в перешкоджанні виборчому праву.

Він використовував графічні елементи, схожі на офіційну символіку іншої політичної партії, пояснили на сайті поліції Київщини.

"Поліцейські неодноразово викликали кандидата в нардепи в поліцію для надання свідчень в якості свідка. Але він не приходив і на виклики не реагував. Слідчий звернувся до суду щодо умисного приведення чоловіка в правоохоронний орган. Коли оголошували ухвалу суду, кандидат відмовився її отримувати", – йдеться в повідомленні.

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Підозрюваний Пресслужба поліції Київщини

Йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як писав OBOZREVATEL, в липні на Київщині на виборчих дільницях в члени комісії записували померлих осіб. "Мертві душі" були помічені в Обухівському районі на 94 окрузі.

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