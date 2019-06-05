Під Києвом поліцейських поранили на акції протесту через убивство дитини

У Переяславі-Хмельницькому, де 4 червня через убивство 5-річного Кирила Тлявова пройшла всеукраїнська акція протесту, були поранені двоє співробітників поліції.
Зіткнення з учасники мітингу "Безкарність убиває" пройшли під будівлею місцевої поліції, оскільки саме двох правоохоронців підозрюють у смертельному пораненні малюка. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області у Facebook.
"Серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики в балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри і розмальовували фарбою асфальт", – уточнили правоохоронці.
Акція
Скріншот prm.ua
Мітинг
Скріншот prm.ua
У результаті двоє поліцейських отримали травми ніг. За фактом тілесних ушкоджень зареєстровані кримінальні провадження через загрозу або насильство щодо працівників правоохоронних органів.
Мітинг у Переяславі-Хмельницькому
Скріншот prm.ua
Крім того, з активістів збираються стягнути гроші за "шкоду місту".
Як писав OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що правоохоронці, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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