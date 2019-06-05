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/Кримінал

Під Києвом поліцейських поранили на акції протесту через убивство дитини

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У Переяславі-Хмельницькому, де 4 червня через убивство 5-річного Кирила Тлявова пройшла всеукраїнська акція протесту, були поранені двоє співробітників поліції.

Зіткнення з учасники мітингу "Безкарність убиває" пройшли під будівлею місцевої поліції, оскільки саме двох правоохоронців підозрюють у смертельному пораненні малюка. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області у Facebook.

"Серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики в балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри і розмальовували фарбою асфальт", – уточнили правоохоронці.

Акція

Акція

Скріншот prm.ua

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Мітинг

Мітинг

Скріншот prm.ua

У результаті двоє поліцейських отримали травми ніг. За фактом тілесних ушкоджень зареєстровані кримінальні провадження через загрозу або насильство щодо працівників правоохоронних органів.

Мітинг у Переяславі-Хмельницькому

Мітинг у Переяславі-Хмельницькому

Скріншот prm.ua

Крім того, з активістів збираються стягнути гроші за "шкоду місту".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Ура, товарищи! Да здравствует Великая революция достоинства! Вот, ещё скоро найдут убийц небесной сотни! Наверняка, Это был Янукович? Только ему одному это было выгодно, чтобы разъярить людей ещё больше. Он хотел того, чтобы его свергли поскорее. Вроде всё сходится. Правда?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Подонков мусорских "обидели"!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Пять лет майдана..... Страна бардака, хаоса и махновщины.... Полный пизд@ц.....
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