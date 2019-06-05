Під Києвом поліцейських поранили на акції протесту через убивство дитини

У Переяславі-Хмельницькому, де 4 червня через убивство 5-річного Кирила Тлявова пройшла всеукраїнська акція протесту, були поранені двоє співробітників поліції.

Зіткнення з учасники мітингу "Безкарність убиває" пройшли під будівлею місцевої поліції, оскільки саме двох правоохоронців підозрюють у смертельному пораненні малюка. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області у Facebook.

"Серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики в балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри і розмальовували фарбою асфальт", – уточнили правоохоронці.

Акція Скріншот prm.ua

Мітинг Скріншот prm.ua

У результаті двоє поліцейських отримали травми ніг. За фактом тілесних ушкоджень зареєстровані кримінальні провадження через загрозу або насильство щодо працівників правоохоронних органів.

Мітинг у Переяславі-Хмельницькому Скріншот prm.ua

Крім того, з активістів збираються стягнути гроші за "шкоду місту".

Як писав OBOZREVATEL:

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