У місті Бориспіль Київської області поліцейський автомобіль Renault Doker збив чоловіка, який загинув від отриманих травм.

ДТП трапилася в суботу вранці, 11 січня. Про це написало видання "Інформатор".

Джерела в правоохоронних органах розповіли журналістам, що аварія відбулася на вулиці Київський шлях, 125. Потерпілий стояв на проїжджій частині, неподалік від пішохідного переходу, коли його збив автомобіль.

Під Києвом поліцейська машина на смерть збила пішохода Інформатор

Чоловік загинув внаслідок отриманих травм, його особистість вже встановили. За кермом авто був співробітник одного з підрозділів поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві внаслідок ДТП загинув чоловік-пішохід похилого віку.

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