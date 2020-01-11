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11 січня • оновлено в 10:58
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/ Кримінал

Під Києвом поліцейська машина на смерть збила пішохода

1.3т
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У місті Бориспіль Київської області поліцейський автомобіль Renault Doker збив чоловіка, який загинув від отриманих травм.

ДТП трапилася в суботу вранці, 11 січня. Про це написало видання "Інформатор".

Джерела в правоохоронних органах розповіли журналістам, що аварія відбулася на вулиці Київський шлях, 125. Потерпілий стояв на проїжджій частині, неподалік від пішохідного переходу, коли його збив автомобіль.

Під Києвом поліцейська машина на смерть збила пішохода

Під Києвом поліцейська машина на смерть збила пішохода

Інформатор

Чоловік загинув внаслідок отриманих травм, його особистість вже встановили. За кермом авто був співробітник одного з підрозділів поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві внаслідок ДТП загинув чоловік-пішохід похилого віку.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Мусора вбили людину. Око за око. Смерть ментам!
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