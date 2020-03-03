Випадок із 14-річним школярем, який під Києвом ножем і сокирою тяжко поранив 4-річного двоюрідного брата і тітку, набув резонансу. З'ясувалося, що у підлітка була жага до холодної зброї. Також він любив дивитися відео з демонстрацією насильства.

Детальніше про ситуацію OBOZREVATEL розповів батько постраждалої дитини Святослав Козирєв – дядько підозрюваного Арсенія.

Загнав брата в кут

Святослав цілодобово перебуває в лікарні поруч із 4-річним сином Михайлом. Зі своєю сім'єю чоловік рік як не живе.

У дитини сильно пошкоджені легені. Батько каже, що Арсеній хотів саме вбити хлопчика. "Ліва сторона у сина порізана. Удари наносилися в серце", – зазначив чоловік.

4-річний Михайлик Козирєв перебуває в реанімації Фото: Святослав Козирєв

Надзвичайна подія трапилась 1 березня в Крюківщині Києво-Святошинського району. У 14-річного Арсенія виникла сварка з тіткою Юлією. Хлопець схопив ніж, потім сокиру і завдав жінці поранень. Після він став бити ножем маленького Михайлика, якого загнав у кут.

14-річний Арсеній

Після цього хлопець вибіг із дому і побіг до матері дядька. Там він розповів, що у нього з тіткою сталася бійка із застосуванням ножів (хлопець також був порізаний).

"Була викликана поліція і швидка. Паралельно я почав дізнаватися обставини (я тоді не знав, що мій син важко поранений). Арсеній розповів, що з Юлією у нього часто виникали сварки, вона його била. Показував синці. І, як він сказав: "У мене скінчилося терпіння". Мабуть, він для себе вирішив позбутися тітки, а разом із тим і мого сина, як подразника: старші часто отримують покарання замість молодших", – зазначив чоловік.

Напад стався в житловому будинку. На підлозі – калюжі крові

Надзвичайна подія трапилась на території котеджного містечка в Крюківщині

Любив фільми про насильство

Святослав каже, що в будинок його сім'ї Арсеній потрапив рік тому. Попросила поселити мати хлопця Олена, яка з ним не живе.

Святослав Козирєв цілодобово перебуває в лікарні з сином

За словами дядька, Арсеній був запальний, часто виявляв агресію.

"У нього була яскраво виражена жорстокість. Він любив дивитися відео про вбивства, побиття, а також відео розправи над тваринами. Була у нього жага і до холодної зброї. Через це йому забороняли користуватися комп'ютером, планшетом, смарфоном. Мені здається, що хлопець психічно нездоровий, хоча довідок я не бачив. Думаю, стан його здоров'я став приводом конфлікту між ним і моєю дружиною", – розповів Святослав.

На сьогодні Арсеній затриманий, йому вручена підозра. Відкрито два кримінальні провадження "умисне вбивство" і "замах на злочин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік із ножем напав на батьків і завдав їм серйозних тілесних ушкоджень. З'ясувалося, що чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

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