Головна Новини
3 березня • оновлено в 21:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Під Києвом підліток напав із ножем на сім'ю: з'ясувалися моторошні подробиці

18т
Читати матеріал російською

Випадок із 14-річним школярем, який під Києвом ножем і сокирою тяжко поранив 4-річного двоюрідного брата і тітку, набув резонансу. З'ясувалося, що у підлітка була жага до холодної зброї. Також він любив дивитися відео з демонстрацією насильства.

Детальніше про ситуацію OBOZREVATEL розповів батько постраждалої дитини Святослав Козирєв – дядько підозрюваного Арсенія.

Загнав брата в кут

Святослав цілодобово перебуває в лікарні поруч із 4-річним сином Михайлом. Зі своєю сім'єю чоловік рік як не живе.

У дитини сильно пошкоджені легені. Батько каже, що Арсеній хотів саме вбити хлопчика. "Ліва сторона у сина порізана. Удари наносилися в серце", – зазначив чоловік.

4-річний Михайлик Козирєв перебуває в реанімації

4-річний Михайлик Козирєв перебуває в реанімації

Фото: Святослав Козирєв

Надзвичайна подія трапилась 1 березня в Крюківщині Києво-Святошинського району. У 14-річного Арсенія виникла сварка з тіткою Юлією. Хлопець схопив ніж, потім сокиру і завдав жінці поранень. Після він став бити ножем маленького Михайлика, якого загнав у кут.

14-річний Арсеній

14-річний Арсеній

Після цього хлопець вибіг із дому і побіг до матері дядька. Там він розповів, що у нього з тіткою сталася бійка із застосуванням ножів (хлопець також був порізаний).

"Була викликана поліція і швидка. Паралельно я почав дізнаватися обставини (я тоді не знав, що мій син важко поранений). Арсеній розповів, що з Юлією у нього часто виникали сварки, вона його била. Показував синці. І, як він сказав: "У мене скінчилося терпіння". Мабуть, він для себе вирішив позбутися тітки, а разом із тим і мого сина, як подразника: старші часто отримують покарання замість молодших", – зазначив чоловік.

Напад стався в житловому будинку. На підлозі – калюжі крові

Напад стався в житловому будинку. На підлозі – калюжі крові

Надзвичайна подія трапилась на території котеджного містечка в Крюківщині

Надзвичайна подія трапилась на території котеджного містечка в Крюківщині

Любив фільми про насильство

Святослав каже, що в будинок його сім'ї Арсеній потрапив рік тому. Попросила поселити мати хлопця Олена, яка з ним не живе.

Святослав Козирєв цілодобово перебуває в лікарні з сином

Святослав Козирєв цілодобово перебуває в лікарні з сином

За словами дядька, Арсеній був запальний, часто виявляв агресію.

"У нього була яскраво виражена жорстокість. Він любив дивитися відео про вбивства, побиття, а також відео розправи над тваринами. Була у нього жага і до холодної зброї. Через це йому забороняли користуватися комп'ютером, планшетом, смарфоном. Мені здається, що хлопець психічно нездоровий, хоча довідок я не бачив. Думаю, стан його здоров'я став приводом конфлікту між ним і моєю дружиною", – розповів Святослав.

На сьогодні Арсеній затриманий, йому вручена підозра. Відкрито два кримінальні провадження "умисне вбивство" і "замах на злочин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік із ножем напав на батьків і завдав їм серйозних тілесних ушкоджень. З'ясувалося, що чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
49
0
Смішно
0
Цікаво
44
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Старшенький тренировался убивать москалей, всего-то!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федяков Алексей
Федяков Алексей
С у к а, так намайданили в 2014 г. на американские гранты, что уже дети детей убивают... теперь понятно, почему крымчане и дончане отказываются жить с х о х л о м а с с о й! Ребенка - в Россию, и вылечим и воспитаем и в обиду больше никому не дадим!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Києва

Топпублікації