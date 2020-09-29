Під Києвом підлітка вдарило струмом на залізничному мосту: він отримав опіки до 50% тіла

В Ірпені Київської області 28 вересня під час прогулянки по залізничному мосту 17-річного жителя Чернігівської області вдарило струмом, в результаті чого він отримав опіки до 45% поверхні тіла.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело у правоохоронних органах, повідомлення про подію надійшло від лікарів.

"Хлопець заліз на перила залізничного моста під час прогулянки з друзями та в якийсь момент його вдарило електричним струмом. Товариші відразу ж викликали швидку допомогу. Наразі підліток перебуває в лікарні", – розповіло джерело.

Підлітка вдарило струмом під час прогулянки на мосту

Наш співрозмовник додав, що потерпілий приїхав в Ірпінь разом із друзями в гості до дівчат.

"Зараз встановлюються деталі події. Вирішується питання про притягнення батьків хлопця до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП", – резюмував співрозмовник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Коцюбинському Київської області 8 вересня 14-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона, в результаті чого він отримав опіки до 60% поверхні тіла.