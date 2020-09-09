Під Києвом підлітка вдарило струмом на вокзалі: він отримав опіки до 60% тіла
У Коцюбинському Київської області 8 вересня 14-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона, в результаті чого він отримав опіки до 60% поверхні тіла.
Як розповів OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, потерпілий разом з однокласником грали на залізничному вокзалі станції "Біличі".
"Підліток випадково зачепився головою за високовольтний провід, після чого втратив свідомість та впав на землю. Лікарів викликали дорослі, яким про подію розповів друг постраждалого", – повідомило джерело.
Він додав, що медики діагностували у школяра опіки 55-60% площі тіла, зокрема голови і шиї.
"Підліток раніше на обліку поліції не був. Зараз він знаходиться в місцевій лікарні, але вирішується питання про його транспортування до столичного опікового центру", – додав співрозмовник.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на залізничній станції "Дарниця" підлітка вдарило струмом після того, як він заліз на дах електропоїзда.