Під Києвом підлітка вдарило струмом на вокзалі: він отримав опіки до 60% тіла

У Коцюбинському Київської області 8 вересня 14-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона, в результаті чого він отримав опіки до 60% поверхні тіла.

Як розповів OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, потерпілий разом з однокласником грали на залізничному вокзалі станції "Біличі".

НП сталася в смт Коцюбинське. Google map

"Підліток випадково зачепився головою за високовольтний провід, після чого втратив свідомість та впав на землю. Лікарів викликали дорослі, яким про подію розповів друг постраждалого", – повідомило джерело.

Він додав, що медики діагностували у школяра опіки 55-60% площі тіла, зокрема голови і шиї.

Підліток втратив свідомість і впав на землю. місце події

"Підліток раніше на обліку поліції не був. Зараз він знаходиться в місцевій лікарні, але вирішується питання про його транспортування до столичного опікового центру", – додав співрозмовник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на залізничній станції "Дарниця" підлітка вдарило струмом після того, як він заліз на дах електропоїзда.