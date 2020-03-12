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12 березня • оновлено в 11:29
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Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку". Перші фото з місця події

5.2т
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У місті Бровари Київської області у відділенні "Альфа-Банку", що на вулиці М. Лагунової, 4б, прогримів вибух.

Про це написали на сторінці щотижневої газети "Громадський Ревізор" у Facebook. Інцидент трапився у ніч на 12 березня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті вибуху ніхто не постраждав, втім, скло розлетілося на кілька метрів від епіцентру вибуху. За словами місцевих жителів, гучний звук вони почули ближче до ранку.

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Щотижнева газета "Громадський Ревізор"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Щотижнева газета "Громадський Ревізор"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Щотижнева газета "Громадський Ревізор"

Поліція розпочала проводити слідчі дії, подробиці не будуть розголошуватися до встановлення усіх обставин.

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Щотижнева газета "Громадський Ревізор"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Щотижнева газета "Громадський Ревізор"

Про інцидент також написали на сторінці "Мої Бровари" у мережі. У коментарях користувачі написали, що це було "схоже на пограбування".

Видання "Погляд" зв'язалося з правоохоронцями, але вони не прокоментували ситуацію.

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Мої Бровари

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"

Мої Бровари

Пост про вибух у Броварах

Пост про вибух у Броварах

Скріншот

Коментар у мережі щодо вибуху у Броварах

Коментар у мережі щодо вибуху у Броварах

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 30 листопада 2019 року у Києві у Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку". Уже 1 грудня підозрюваних упіймали.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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