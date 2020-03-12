Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку". Перші фото з місця події

У місті Бровари Київської області у відділенні "Альфа-Банку", що на вулиці М. Лагунової, 4б, прогримів вибух.
Про це написали на сторінці щотижневої газети "Громадський Ревізор" у Facebook. Інцидент трапився у ніч на 12 березня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У результаті вибуху ніхто не постраждав, втім, скло розлетілося на кілька метрів від епіцентру вибуху. За словами місцевих жителів, гучний звук вони почули ближче до ранку.
Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"
Щотижнева газета "Громадський Ревізор"
Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"
Щотижнева газета "Громадський Ревізор"
Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"
Щотижнева газета "Громадський Ревізор"
Поліція розпочала проводити слідчі дії, подробиці не будуть розголошуватися до встановлення усіх обставин.
Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"
Щотижнева газета "Громадський Ревізор"
Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"
Щотижнева газета "Громадський Ревізор"
Про інцидент також написали на сторінці "Мої Бровари" у мережі. У коментарях користувачі написали, що це було "схоже на пограбування".
Видання "Погляд" зв'язалося з правоохоронцями, але вони не прокоментували ситуацію.
Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"
Мої Бровари
Під Києвом підірвали відділення "Альфа-Банку"
Мої Бровари
Пост про вибух у Броварах
Скріншот
Коментар у мережі щодо вибуху у Броварах
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 30 листопада 2019 року у Києві у Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку". Уже 1 грудня підозрюваних упіймали.
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