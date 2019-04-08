Під Києвом пасажирів возив п'яний водій автобуса

У Борисполі Київської області водій міжміського автобуса віз пасажирів у нетверезому стані. Алкотестер "Драгер" показав 0,54 проміле алкоголю в крові.

На порушника склали адміністративний протокол, а перевезення пасажирів передали іншому водієві, повідомили на сторінці Патрульної поліції Борисполя у Facebook.

"Вчора (7 квітня. – Ред.) приблизно о 10-й ранку патрульні Борисполя зупинили міжміський автобус Mersedes Sprinter із 39-річним водієм. Під час перевірки документів у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння", – уточнили правоохоронці.

У Борисполі зупинили п'яного водія автобуса Facebook патрульної поліції Борисполя

Рішення про притягнення до відповідальності водія ухвалюватиме суд.

Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році після декількох резонансних випадків поліція України розпочала операцію "Перевізник", під час якої перевіряла водіїв громадського транспорту.

Усього за 20 перших днів поліцейські виявили за кермом автобусів і маршруток 50 водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

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