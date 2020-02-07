Радник міського голови Вишгорода (Київська область) Олексія Момота – Борис Матко приніс у сесійну залу міськради зброю, а також влаштував бійку.

Чоловік вступив у конфлікт, а під час штовханини у нього випали пістолет і ніж. Про це повідомив активіст ГО "Стоп корупції" Юрій Цибенко, написав інформаційний портал "Стопкор".

"На засіданні у Вишгородській міській раді відбулася штовханина. Саме під час перерви, коли депутати поверталися у великий зал, між двома чоловіками трапився конфлікт. Один із учасників – депутат від партії "Воля", інший – радник мера Матка. Чоловіки почали махати кулаками, і в процесі бійки, як я зрозумів, у другого політика випали пістолет і ніж", – відзначив Цибенко.

Під Києвом озброєний радник міського голови влаштував бійку. Ілюстрація dzerkalo.media

Очевидці почали розбороняти чоловіків та побачили зброю. Тоді на місце викликали поліцію. Міський голова Момот повідомив, що засідання зірване, а згодом оголосив перерву.

За даними джерел порталу, Матко має кримінальне минуле і фігурує у злочинних схемах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді України трапилася чергова бійка біля трибуни президії. Судячи з кадрів, представники "Батьківщини" хотіли туди прорватися, проте їх почали стримувати нардепи від "Слуги народу".

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