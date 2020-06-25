Під Києвом, у селищі Козин Обухівського району, озброєна банда увірвалася в будинок до подружньої пари і пограбувала її.

Як стало відомо OBOZREVATEL, інцидент стався в ніч на 24 червня. Жертвами пограбування став колишній глава концерну "Олімп" Різван Дамірлі і його дружина, відомий дизайнер Ольга Немирівська.

Зловмисники в чорній одежі, схожій на форму правоохоронців, пробралися в будинок через зачинені двері. Ударили чоловіка, потім зв'язали людей і, погрожуючи зброєю, забрали 40 тисяч доларів, 18 тисяч євро і пульт від Citroën.

Один з нападників був невисокого зросту, близько 168-170 см, решта двоє близько 180-185 см. Також вони спілкувалися російською мовою, відзначили в поліції.

Під Києвом озброєна банда пограбувала ексглаву "Олімпу" і відому дизайнерку

Як писав OBOZREVATEL, раніше в київській лікарні помер волонтер АТО, якого пограбував двірник, який допомагав перевозити тіло в морг.