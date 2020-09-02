Під Києвом натовп влаштував перестрілку з рушниць посеред вулиці. Відео
У Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на пляжі.
Про це повідомив в Facebook Цяпенко.Info. Також у соцмережі виклали відео конфлікту, зняте очевидцем.
Інцидент стався близько 19:14 біля ресторану "Де Бош".
За свідченням очевидців, озброєна рушницями група людей здійснила до десяти пострілів.
"Є поранені. Зараз на місці події персонал закладу активно збирає гільзи", – йдеться у повідомленні.
Інший свідок, який до початку стрільби перебував поруч у ресторані "Васабі" розповів, що офіціанти закладу дуже злякалися, а одна з них – дівчина – почала зсередини закривати верхні двері.
Одна зі свідків події попросила про допомогу в Facebook у колишнього начальника поліції Обухівського району Дениса Ярославського.
Вона написала, що в момент початку конфлікту перебувала за столиком на терасі ресторану. Особи кавказької національності спочатку влаштували бійку, а потім пустили в хід зброю.
"Під час перших пострілів з АК47 я сховалася під стіл і почала телефонувати нареченому, який на хвилину відійшов, щоб помити руки. Прошу, допоможіть достукатися до правоохоронних органів. У місті безлад. Поліція не реагує ні на дрібні розбої, ні на такі, схожі на цей теракт у громадському закладі", – написала жінка.
Ярославський відповів, що керівництво поліції вже в курсі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Суворовському районі Одеси місцеві жителі влаштували стрілянину. У результаті було поранено кілька людей, серед яких і дитина.