Під Києвом натовп влаштував перестрілку з рушниць посеред вулиці. Відео

У Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на пляжі.

Про це повідомив в Facebook Цяпенко.Info. Також у соцмережі виклали відео конфлікту, зняте очевидцем.

Інцидент стався близько 19:14 біля ресторану "Де Бош".

За свідченням очевидців, озброєна рушницями група людей здійснила до десяти пострілів.

"Є поранені. Зараз на місці події персонал закладу активно збирає гільзи", – йдеться у повідомленні.

Інший свідок, який до початку стрільби перебував поруч у ресторані "Васабі" розповів, що офіціанти закладу дуже злякалися, а одна з них – дівчина – почала зсередини закривати верхні двері.

Біля пляжу в Українці сталася перестрілка Facebook Цяпенко.Info

Одна зі свідків події попросила про допомогу в Facebook у колишнього начальника поліції Обухівського району Дениса Ярославського.

Вона написала, що в момент початку конфлікту перебувала за столиком на терасі ресторану. Особи кавказької національності спочатку влаштували бійку, а потім пустили в хід зброю.

"Під час перших пострілів з АК47 я сховалася під стіл і почала телефонувати нареченому, який на хвилину відійшов, щоб помити руки. Прошу, допоможіть достукатися до правоохоронних органів. У місті безлад. Поліція не реагує ні на дрібні розбої, ні на такі, схожі на цей теракт у громадському закладі", – написала жінка.

Ярославський відповів, що керівництво поліції вже в курсі.

Жінка-свідок перестрілки попросила про допомогу. Facebook Дениса Ярославського

Перстрелка сталася біля ресторану "Де Бош". Google

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Суворовському районі Одеси місцеві жителі влаштували стрілянину. У результаті було поранено кілька людей, серед яких і дитина.

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