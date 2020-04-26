Під Києвом напали на будинок журналіста. Фото
У місті Тетіїв Київської області невідомі скоїли напад на будинок місцевого журналіста. Зловмисники розбили вікна і кинули в кімнату пластикову пляшку із займистою рідиною.
У пригоді ніхто не постраждав, оскільки господарі були відсутні вдома, повідомили в пресслужбі Національної поліції. Потерпілий пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У будинку поліцейські виявили і вилучили камінь, поліпропіленову пляшку об'ємом півтора літри, яка була частково заповнена рідиною з різким запахом бензину. При цьому загоряння не сталося.
За даним фактом порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 347-1 (Умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Росії напали на відомого спортивного журналіста і ведучого авторської хокейної програми "Овертайм" Андрія Блохіна.