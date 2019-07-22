На Київщині на вулиці ножем вбили чоловіка: з'явилися нові подробиці

Чоловік, який загинув від ножового поранення на Київщині, працював журналістом.
Як пише видання РІА-М, його ім'я – Юрій Булат. Він помер від отриманих травм на місці інциденту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, фото 18+).
Конфлікт між 4 чоловіками виник в місті Славутич у ніч на 22 липня. Під час бійки зловмисник вдарив ножем потерпілого в горло, перерізавши сонну артерію.
Юрій Булат
РИА-М/Facebook Юрія Булата
Правоохоронцям вдалося затримати двох нападників, третього розшукують.
Загиблий
Киев Оперативный
Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні в Дніпрі чоловік убив ножем свою матір. Він завдав їй більше 200 ударів.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".