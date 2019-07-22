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На Київщині на вулиці ножем вбили чоловіка: з'явилися нові подробиці

4.4т Читати матеріал російською

Чоловік, який загинув від ножового поранення на Київщині, працював журналістом.

Як пише видання РІА-М, його ім'я – Юрій Булат. Він помер від отриманих травм на місці інциденту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, фото 18+).

Конфлікт між 4 чоловіками виник в місті Славутич у ніч на 22 липня. Під час бійки зловмисник вдарив ножем потерпілого в горло, перерізавши сонну артерію.

Юрій Булат

Юрій Булат

РИА-М/Facebook Юрія Булата

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Загиблий

Загиблий

Киев Оперативный

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні в Дніпрі чоловік убив ножем свою матір. Він завдав їй більше 200 ударів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
порізали горло
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Сидоров Андрей
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Украинцы вы стали животными
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