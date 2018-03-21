УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Під Києвом на великих хабарях затримали двох корупціонерів

2.8тЧитати новину російською

У Київській області в місті Васильків при одержанні неправомірної вигоди були затримані два корупціонера.

"Прокуратурою АРК спільно з СБУ затримали при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Заявники вірять нам - ми чистимо держапарат. За цей рік судами вже засуджені 201 виявлений ГПУ, МВС та СБУ корупціонер", - зазначив він.

Новини
Суддя з Луцька погорів на великому хабарі

Як писав "Обозреватель", недавно в "Борисполі" головні інспектора митниці погоріли на хабарі.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Теми
Новини Києва та Київської областіБоротьба з корупцією в Україні
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Об'єкти
Служба безпеки УкраїниГенеральна прокуратура України
Поділитися у Facebook

Наші блоги