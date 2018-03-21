Під Києвом на великих хабарях затримали двох корупціонерів

У Київській області в місті Васильків при одержанні неправомірної вигоди були затримані два корупціонера.

"Прокуратурою АРК спільно з СБУ затримали при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста", - написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Заявники вірять нам - ми чистимо держапарат. За цей рік судами вже засуджені 201 виявлений ГПУ, МВС та СБУ корупціонер", - зазначив він.

Новини Суддя з Луцька погорів на великому хабарі

Як писав "Обозреватель", недавно в "Борисполі" головні інспектора митниці погоріли на хабарі.