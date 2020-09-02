Під Києвом на ринку спалахнула масштабна пожежа. Відео

Олексій Тітофф Кримінал 14:19, 2.09.2020 Оновлено: 14:54, 2.09.2020

У середу, 2 вересня, під Києвом у селі Коцюбинське трапилася пожежа на місцевому ринку.

Про це в Facebook повідомляє "Київ оперативний". Відзначається, що на місце НП виїхали рятувальники.

"Прямо зараз у Коцюбинському палає ринок. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео показано, що вогонь дуже сильний, а чорний дим тягнеться високо в небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві по вул. Великій Васильківській трапилася пожежа в квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Також в Києві в багатоповерхівці на вулиці Сулеймана Стальського трапилася пожежа, в результаті якої загинула людина.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Гео Лероса виключили зі "Слуги народу" після критики влади

ВРП одностайно відмовилася усунути суддю Вовка

На Харківщині до приїзду Зеленського латали дорогу серед ночі. Фото

Ветеран АТО Ананьєв – про полон: жерли бетон, аби не терпіти цього

Зеленський заявив про готовність до переходу на онлайн-школу