Під Києвом на ринку спалахнула масштабна пожежа. Відео

У середу, 2 вересня, під Києвом у селі Коцюбинське трапилася пожежа на місцевому ринку.

Про це в Facebook повідомляє "Київ оперативний". Відзначається, що на місце НП виїхали рятувальники.

"Прямо зараз у Коцюбинському палає ринок. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео показано, що вогонь дуже сильний, а чорний дим тягнеться високо в небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві по вул. Великій Васильківській трапилася пожежа в квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Також в Києві в багатоповерхівці на вулиці Сулеймана Стальського трапилася пожежа, в результаті якої загинула людина.