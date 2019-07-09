Під Києвом на одному переході за добу збили двох пішоходів: є жертва

Під Києвом в смт Калинівка за добу на одному і тому ж переході збили двох пішоходів. Перша потерпіла померла до прибуття швидкої.

8 липня житель Київської області на легковому Volvo збив жінку, яка різко вибігла на проїжджу частину, повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Встановлено, що водій рухався в крайній лівій смузі траси Київ - Одеса.

"Друга ДТП трапилася 9 липня. Водій автомобіля Hyundai рухався у середній смузі в бік Києва і наїхав на пішохода", – уточнили правоохоронці.

Місце аварії Поліція в Київській області

Постраждалу госпіталізували з діагнозом політравма.

Як писав OBOZREVATEL, в Київській області 9 липня на 65 кілометрі траси Київ-Чоп сталася аварія з військовою машиною ГАЗ і седаном Toyota.

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