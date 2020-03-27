Під Києвом у п'ятницю, 27 березня, трапилася моторошна ДТП за участю мотоцикла, у результаті якої загинули і водій, і пасажирка.
Аварія відбулася у Вишгородському районі, між селами Сухолуччя та Богдани. Про це повідомив блогер, засновник проєкту Dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй стрічці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
Під Києвом мотоцикл потрапив у ДТП
За його словам, водій мотоциклу Kawasaki не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. У результаті ДТП водій та пасажирка загинули на місці події. Останній відірвало голову.
Під Києвом мотоцикл потрапив у ДТП
Під Києвом мотоцикл потрапив у ДТП
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на Повітрофлотському проспекті, 26 березня трапилася моторошна ДТП за участю автомобіля служби таксі Bolt. В аварії загинула пасажирка машини, водія у критичному стані без свідомості госпіталізували.
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