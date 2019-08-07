Під Києвом мікроавтобус влетів у легкове авто: є жертва

Під Києвом на Бориспільській трасі 7 серпня трапилася ДТП з мікроавтобусом Mercedes і легковим Ford. Водій останнього помер на місці події.

Мікроавтобус в'їхав у бік легкового авто і вилетів разом із ним з дороги. Відео з місця НП опублікували у групі dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Смертельна ДТП під Києвом на Бориспільській окружній: на перехресті зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Ford. Водій легковика загинув", – уточнили очевидці.

ДТП Скріншот

Аварія Скріншот

Інформація про інших постраждалих і причини зіткнення встановлюється.

Як відомо, за офіційною статистикою, щодня у Києві відбувається близько 100 – 120 ДТП. Раз на три дні на дорогах столиці гине одна особа. Основними причинами аварій є: перевищення швидкості, порушення правил, водіння автотранспорту у стані алкогольного сп'яніння, правила проїзду перехресть, наїзд на пішоходів.

Як писав OBOZREVATEL, колишній член Партії регіонів і ексглава Донецької та Одеської залізниці Микола Рогов збив насмерть двох осіб 2 серпня. ДТП трапилася на Київській трасі в Одеській області.

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