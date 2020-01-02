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2 січня • оновлено в 19:34
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Під Києвом мікроавтобус влетів у дерево: загинули двоє людей

1.3т
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У Київській області в страшну аварію потрапив вантажний мікроавтобус. У результаті загинули двоє людей.

ДТП трапилась 2 січня у селі Шандра Миронівського району, розповів OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП Київщини Микола Жукович. За його словами, під час руху автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

"Загинули водій і пасажир мікроавтобуса. Ще один пасажир отримав травми", – зазначив він.

ДТП трапилась у с. Шандра Миронівського району

ДТП трапилась у с. Шандра Миронівського району

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Обставини події встановлюються.

Під Києвом мікроавтобус влетів у дерево: загинули двоє людей

Google. Maps

В аварії загинули пасажир і водій буса

В аварії загинули пасажир і водій буса

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня у Бориспільському районі Київської області в ДТП потрапив легковий автомобіль Peugeot з підлітками. Під час розслідування поліція в 120 метрах від місця пригоди виявила тіло 16-річної дівчини, яка могла бути пасажиркою цього авто.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Війна на дорогах Новини Києва та Київської області Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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