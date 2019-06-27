Під Києвом мера міста відсторонили через підозри в підкупі виборців

Міського голову Василькова Київської області Володимира Сабадаша відсторонили від його посади через розслідування підкупу виборців.

Під виглядом соціальної програми "Турбота" мешканцям роздавали по 1000 гривень, діючи в інтересах одного з кандидатів на пост президента України, повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

"Печерський районний суд Києва вирішив усунути міського голову Василькова Володимира Сабадаша із займаної посади. Сподіватимемося, це стане хорошою превенцією від порушення закону для всіх інших на цих виборах", – підкреслили правоохоронці.

Володимир Сабадаш Facebook Володимир Сабадаш

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і заборонив йому залишати місто. Також він повинен повідомляти про зміну місця проживання і не має права спілкуватися з особами, які проходять у справі як свідки.

Сабадашу оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: організація і керівництво злочином, привласнення, розтрата майна чи зловживання службовим становищем та незаконне заволодіння паспортом або іншим документом.

Водночас Сабадаш на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його відсторонили від посади тільки до 19 липня, але він готується подавати апеляцію.

Як писав OBOZREVATEL, 17 травня від виконання обов'язків голови Київської обласної ради була відсторонена Анна Старикова ("Батьківщина"), а також її заступник.

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