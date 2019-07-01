ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

Під Києвом мати викинула немовля в сміттєвий бак

1.5тЧитати матеріал російською

У місті Узин Київської області перехожі знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика на смітнику.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції і судово-медичний експерт, повідомили у відділі коммунікаціі поліції в Київській області.

Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи для визначення причин смерті. Попередньо встановлено, що дитина померла ще до початку пологів.

Під Києвом мати викинула немовля в сміттєвий бак

Під Києвом мати викинула немовля в сміттєвий бак

Новини
У Рівному тримісячна дитина померла від кору

Поліція відкрила провадження у п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці намагаються розшукати матір мертвого немовля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному мати кинула семимісячне немовля в квартирі. Пізніше в Києві одномісячна дитина отримала сонячний опік, поки її батьки розпивали алкоголь.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
новонароджений
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel