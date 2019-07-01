У місті Узин Київської області перехожі знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика на смітнику.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції і судово-медичний експерт, повідомили у відділі коммунікаціі поліції в Київській області.

Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи для визначення причин смерті. Попередньо встановлено, що дитина померла ще до початку пологів.

Під Києвом мати викинула немовля в сміттєвий бак

Новини У Рівному тримісячна дитина померла від кору

Поліція відкрила провадження у п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці намагаються розшукати матір мертвого немовля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному мати кинула семимісячне немовля в квартирі. Пізніше в Києві одномісячна дитина отримала сонячний опік, поки її батьки розпивали алкоголь.

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