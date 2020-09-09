Під Києвом масово зіткнулися автомобілі: є постраждалі. Відео

Увечері 8 вересня на Гостомельському шосе під Києвом (у бік Гостомеля) трапилася масштабна аварія за участю трьох легкових авто й вантажівки.

У ДТП постраждав один водій. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, на трасі виник невеличкий затор, тож водії змушені були пригальмовувати. Так, Renault та Lada зупинилися вчасно, тоді як водій Fiat відволікся і в‘їхав у Lada. Від зіткнення останню викинуло на зустрічну смугу, де в цей час їхала вантажівка Scania.

Аварія на Гостомельській трасі. Facebook "Київ оперативний"

У результаті ДТП водія Lada із численними переломами госпіталізували до лікарні.

"Незважаючи на це, він встиг переслати момент аварії правоохоронцям", – зазначають у мережі.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 8 вересня водій у стані алкогольного сп'яніння збив кур'єра служби доставки їжі Raketa, який їхав на мопеді.