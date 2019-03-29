Під Києвом маршрутка врізалася в авто і вилетіла в кювет: є потерпілі

Під Києвом у селі Гнідин пасажирський автобус №753 протаранив легковик. В аварії постраждали дві особи.

За попередніми даними, легкова Skoda вилетіла на зустрічну смугу, де і трапилося зіткнення. На момент ДТП у маршрутці перебувало семеро пасажирів, пише "Інформатор".

"Перед в'їздом у село Гнідин на зустрічну смугу вилетіла Skoda. Після чого відбулося зіткнення. Автобус намагався піти від удару, але на жаль, уникнути цього не вдалося. Після цього він виїхав у кювет", ‒ уточнили в ЗМІ.

Під Києвом маршрутка врізалася в авто "Інформатор" скріншот

Травми отримали дві жінки зі Skoda. Їх госпіталізували безпосередньо з місця події.

Під Києвом маршрутка врізалася в авто "Інформатор"

Під Києвом маршрутка врізалася в авто "Інформатор"

Правоохоронці працюють над встановленням причини аварії. Інформації про постраждалих пасажирів маршрутки №753, яка курсує від ст. "Харківська" до с. Вишеньки, немає.

Як писав OBOZREVATEL, у січні під Києвом, в місті Обухів, сталася смертельна ДТП із маршрутним автобусом і легковим авто. Загинули три людини.

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