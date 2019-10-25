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25 жовтня • оновлено в 15:25
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Під Києвом "маніяк" напав на дитину: прикмети і фоторобот

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Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка віком 30-35 років, який напав на 7-річну дівчинку в одному з під'їздів житлового будинку в Обухові Київської області.

Як повідомила пресслужба Національної поліції, він намагався розбестити неповнолітню дитину. Однак, свій намір не довів до кінця з незалежних від нього причин.

Прикмети зловмисника: ріст 170-173 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся темне, коротке "їжачком", має залисини на потилиці, лоб високий, очі темні, ніс кирпатий, губи пухкі, підборіддя загострене, був в окулярах для зору в чорній оправі.

Фоторобот злочинця

Фоторобот злочинця

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Злочинець був одягнений в куртку темно-синього кольору з капюшоном, светр тонкий світлого кольору, світло-сині джинси, при собі мав чоловічу шкіряну сумочку чорного кольору, був взутий в спортивне взуття з білими вставками.

Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про місце його знаходження, поліція просить дзвонити за телефонами 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 або 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали підозрюваного в серії нападів на чоловіків, які відбувалися на Троєщині. Йому інкримінують вбивство і кілька нападів з ножем.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
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