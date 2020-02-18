Під Києвом лоб у лоб зіштовхнулися два авто: є постраждалі. Відео

На Київщині, на Гостомельській трасі, у вівторок, 18 лютого, трапилася жорстка ДТП, у результаті якої постраждали люди.

Лоб у лоб зіштовхнулися два авто. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Дуже жорстка, лобова ДТП трапилася щойно на Гостомельській трасі (у бік міста Гостомель). Є потерпілі. Інформація про потерпілих та причини аварії встановлюються", – йдеться у дописі.

Під Києвом лоб у лоб зіштовхнулися два авто

На відео видно, що одне авто злетіло з дороги – біля нього зібралися люди, а у іншого був повністю понівечений перед. На місце приїхала швидка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ – Одеса 13 лютого трапилася моторошна ДТП за участю двох авто. Внаслідок аварії водій однієї з машин загинув.

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