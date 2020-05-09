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9 травня • оновлено в 13:59
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Під Києвом коронавірус спалахнув у будинку для людей похилого віку: є жертви і десятки заражених

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У будинку для літніх людей у селі Зазим'я Броварського району Київської області від коронавірусу померли три пенсіонери, ще більше десяти людей заражені.

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Джерелом інфікування COVID-19 стали родичі, які безперешкодно приїжджали відвідувати мешканців пансіонату під час карантину. Директорці закладу загрожує в'язниця, повідомили на сайті Національної поліції Київської області.

Директорці загрожує в'язниця

Директорці загрожує в'язниця

kv.npu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що будинок для людей похилого віку працював нелегально, з порушенням санітарно-епідемічних норм. Його директорка, фізична особа-підприємець, з початку карантину не забезпечила належного догляду, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду і не вжила заходів ізоляції хворих. Жителі пансіонату вільно переміщалися територією села без засобів індивідуального захисту.

Директору закладу повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.325 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Жінці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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