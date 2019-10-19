Під Києвом копи чотири години катували чоловіка: з'явилися скандальні деталі

На Київщині двох працівників Васильківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області підозрюють у катуванні людини.

У грудні 2018 року чоловік почав словесну суперечку з правоохоронцями. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і почали бити людину прикладом автомата. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на своїй сторінці в Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Поліцейських не зупинило навіть те, що навколо була велика кількість перехожих та автомобілів.

Під Києвом копи чотири години катували чоловіка Скріншот

"Поліцейські надягли на потерпілого кайданки, вивезли його на безлюдну місцевість Васильківського району Київщини, де продовжили жорстоко бити. Дійшло до того, що горе-поліцейські закрили людину в багажнику, вдаривши прикладом згаданого автомата по голові. Тривали всі ці знущання близько чотирьох годин", – пояснив Труба.

Родичі чоловіка розшукували його і навіть зверталися до того самого Васильківського відділу поліції. А правоохоронці повернули потерпілого саме туди, виписавши йому протоколи про адмінпорушення.

Злочин хотіли приховати та втекти від відповідальності. Проте у п’яницю, 18 жовтня, слідчі Київського теруправління ДБР повідомили про підозру поліцейським.

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