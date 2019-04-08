Під Києвом двох пішоходів збили насмерть: нові подробиці

Під Києвом поліція розшукала і затримала водія, який 6 квітня насмерть збив двох дівчат у селі Піщана Білоцерківського району.
Ним виявився 19-річний хлопець, повідомили в прес-службі поліції Київської області. Затриманий визнав свою провину.
Вирішується питання про арешт вилученого автомобіля Mazda і оголошення підозри водієві.
"Йому загрожує до десяти років позбавлення волі", – уточнили правоохоронці.
Під Києвом насмерть збили двох пішоходів
Поліція Київської області
Автомобіль належить батькам затриманого хлопця. Після наїзду на двох дівчат він кинув авто і зник із місця злочину.
Як писав OBOZREVATEL, обидві дівчини загинули на місці аварії. Їм було 17 та 18 років.
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