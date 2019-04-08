|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Під Києвом двох пішоходів збили насмерть: нові подробиці

1.7тЧитати матеріал російською

Під Києвом поліція розшукала і затримала водія, який 6 квітня насмерть збив двох дівчат у селі Піщана Білоцерківського району.

Ним виявився 19-річний хлопець, повідомили в прес-службі поліції Київської області. Затриманий визнав свою провину.

Вирішується питання про арешт вилученого автомобіля Mazda і оголошення підозри водієві.

Новини
Вилетів на зустрічну смугу: під Києвом трапилася смертельна ДТП

"Йому загрожує до десяти років позбавлення волі", – уточнили правоохоронці.

Під Києвом насмерть збили двох пішоходів

Під Києвом насмерть збили двох пішоходів

Поліція Київської області

Автомобіль належить батькам затриманого хлопця. Після наїзду на двох дівчат він кинув авто і зник із місця злочину.

Як писав OBOZREVATEL, обидві дівчини загинули на місці аварії. Їм було 17 та 18 років.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
0
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки