Під Києвом двох пішоходів збили насмерть: нові подробиці

Під Києвом поліція розшукала і затримала водія, який 6 квітня насмерть збив двох дівчат у селі Піщана Білоцерківського району.

Ним виявився 19-річний хлопець, повідомили в прес-службі поліції Київської області. Затриманий визнав свою провину.

Вирішується питання про арешт вилученого автомобіля Mazda і оголошення підозри водієві.

"Йому загрожує до десяти років позбавлення волі", – уточнили правоохоронці.

Під Києвом насмерть збили двох пішоходів Поліція Київської області

Автомобіль належить батькам затриманого хлопця. Після наїзду на двох дівчат він кинув авто і зник із місця злочину.

Як писав OBOZREVATEL, обидві дівчини загинули на місці аварії. Їм було 17 та 18 років.

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