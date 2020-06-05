Під Києвом дівчинка впала та застрягла під гойдалкою: діти повистрибували. Відео

У Броварах Київської області 8-річній дівчинці, яка впала з металевої гойдалки і застрягла під нею, намагалися допомогти ще до приїзду рятувальників та медиків. Проте підняти гойдалку самотужки очевидцям довго не вдавалось.

Справа в тому, що конструкція міцна і призначена для дітей на інвалідних візках. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Компанія дітей розкаталась на гойдалці так сильно, що не помітила, як дівчинка впала під неї. До приїзду рятувальників очевидці намагались дістати її самі. Чоловіки, які були поруч, почали зривати покриття з-під конструкції, намагалися відкрутити її.

"Картина була страшною. Діти повистрибували. Був один тато. Вони приїхали на машині сюди. Він каже: "У мене є в багажнику домкрат". Він швидко через паркан шмигнув і приніс цей домкрат", – розповів один із очевидців.

Конструкцію вдалося зрушити, але до приїду медиків дівчинка ще кілька хвилин лежала під гойдалкою. Дитину боялися чіпати.

Під Києвом дівчинка впала та застрягла під гойдалкою. Ілюстрація

"Вона поступила в шоковому стані, посттравматичному. Підняли її в реанімаційне відділення, проводили обстеження. Виявили перелом плечової кістки, закриту травму голови – струс головного мозку", – відзначив директор Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк.

Зазначається, що ввечері 5 червня дівчинка перебувала у стабільному стані, вранці її доправили до обласної лікарні у Києві. Вже 9 червня дитину повинні прооперувати.

За словами жителів Броварів, люди травмуються на цій гойдалці не вперше. Водночас експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська пояснила, що вказаний майдачник – інклюзивний і деяке обладнання для дітей без інвалідності може бути небезпечним. Хоча законодавчо гратися там не заборонено.

"На цю гойдалку має заїжджати дитинка у кріслі спеціальному. Вона не прилаштована і не пристосована для такої кількості здорових дітей, коли їх там навалюється 5-10 осіб", – відзначила Лізвінська.

Зазначається, що правоохоронці почали розслідування та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань "за невиконання обов'язків із догляду за дитиною".

"У рамках цього кримінального провадження поліція також з'ясує, чи повинна була ця конструкція бути огороджена, оскільки вона передбачена для гойдання певної категорії дітей", – сказала речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня на дитячому майданчику в Парку Перемоги в Броварах (під Києвом) 8-річна дівчинка впала під гойдалку й отримала серйозні травми.