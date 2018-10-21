МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Під Києвом директор агрофірми розстріляв охоронця

7.9тЧитати матеріал російською

У Київській області директор агрофірми застрелив свого охоронця, після чого зник з місця події на автомобілі.

Трагедія сталася 20 жовтня в с. Олізарівка Іванківського району, повідомляє "Страна.ua".

Між керівником агрофірми "Корона Сервіс" і його співробітником стався конфлікт на грунті особистої неприязні на території підприємства. В результаті керівник агрофірми 45-річний Вадим К., який проживає в Софіївській Борщагівці, з рушниці застрелив свого охоронця 33-річного Євгена С.

З місця злочину чоловік втік на автомобілі Renault Kangoo помаранчевого кольору з цифрами в держномері "3495".

Новини
''Батько в розпачі ледь не вбив водія'': подробиці смертельної ДТП з малюком в Одесі
Під Києвом директор агрофірми розстріляв охоронця

Гугл. Карти

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві водій позашляховика насмерть збив чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
0
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги