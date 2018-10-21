Під Києвом директор агрофірми розстріляв охоронця

У Київській області директор агрофірми застрелив свого охоронця, після чого зник з місця події на автомобілі.

Трагедія сталася 20 жовтня в с. Олізарівка Іванківського району, повідомляє "Страна.ua".

Між керівником агрофірми "Корона Сервіс" і його співробітником стався конфлікт на грунті особистої неприязні на території підприємства. В результаті керівник агрофірми 45-річний Вадим К., який проживає в Софіївській Борщагівці, з рушниці застрелив свого охоронця 33-річного Євгена С.

З місця злочину чоловік втік на автомобілі Renault Kangoo помаранчевого кольору з цифрами в держномері "3495".

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Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві водій позашляховика насмерть збив чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.