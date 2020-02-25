У Київській області правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який вбив власну матір, а потім закрився у себе в будинку.

Подія трапилася у вівторок, 25 лютого, в Вишгородському районі. У поліцію звернулася місцева жителька, однак не назвала точної адреси будинку, повідомили на сайті Національної поліції.

"Рахунок часу йшов на хвилини. Поліцейські швидко з'ясували адресу і за обліками МВС встановили, що на господаря будинку зареєстровано мисливську рушницю ІЖ-54", – зазначили правоохоронці.

Під Києвом чоловік застрелив матір з рушниці Сайт Нацполіціі

Коли правоохоронці під'їхали на місце події, господар відмовився виходити з дому і погрожував розправою. Поліцейські намагалися втихомирити розлюченого чоловіка і вели з ним переговори, проте той ні на які компроміси не погоджувався. Щоб не допустити трагічних наслідків, на місце події прибули бійці корду.

У будинку озброєного злочинця правоохоронці виявили тіло жінки з вогнепальним пораненням. Стрілка затримали і вилучили зброю з простроченим дозволом.

Під Києвом чоловік застрелив матір з рушниці Сайт Нацполіціі

На місці події працювала слідчо-оперативна група і експерти, вони встановлювали всі обставини трагедії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як писав OBOZREVATEL раніше, киянин вбив свою тещу в День народження і намагався заховати її тіло в мішку в підвалі.

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