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11 вересня • оновлено в 11:31
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/ Кримінал

Під Києвом чоловік закидав поліцейських гранатами. Фото

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На Ірпінщині (Київська область) чоловік, якого підозрювали у злочині, напав на правоохоронців під час затримання та кинув у них дві гранати.

Про це повідомив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що правоохоронці, розслідуючи кримінальне провадження за ст. 121 ККУ, встановили особу причетного до нанесення ножового поранення (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час затримання чоловік напав на працівників поліції: він забарикадувався у своєму помешканні та кинув у бік правоохоронців дві гранати.

Під Києвом чоловік закидав поліцейських гранатами

Під Києвом чоловік закидав поліцейських гранатами

Facebook Андрія Нєбитова

Снаряди не спрацювали, а поліцейські затримали підозрюваного.

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Під час обшуку у його помешканні виявили ще 2 гранати та вогнепальну зброю.

Під Києвом чоловік, якого підозрювали у злочині, напав на правоохоронців

Під Києвом чоловік, якого підозрювали у злочині, напав на правоохоронців

Facebook Андрія Нєбитова

Під час затримання підозрюваний кинув у поліцейських дві гранати

Під час затримання підозрюваний кинув у поліцейських дві гранати

Facebook Андрія Нєбитова

Снаряди не спрацювали, а поліцейські затримали підозрюваного

Снаряди не спрацювали, а поліцейські затримали підозрюваного

Facebook Андрія Нєбитова

У його помешканні виявили ще 2 гранати та вогнепальну зброю

У його помешканні виявили ще 2 гранати та вогнепальну зброю

Facebook Андрія Нєбитова

Під Києвом чоловік, якого підозрювали у злочині, напав на правоохоронців

Під Києвом чоловік, якого підозрювали у злочині, напав на правоохоронців

Facebook Андрія Нєбитова

Під час затримання підозрюваний кинув у поліцейських дві гранати

Під час затримання підозрюваний кинув у поліцейських дві гранати

Facebook Андрія Нєбитова

Снаряди не спрацювали, а поліцейські затримали підозрюваного

Снаряди не спрацювали, а поліцейські затримали підозрюваного

Facebook Андрія Нєбитова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва чоловік напав на поліцейських, які прибули за викликом у його квартиру, після чого вистрибнув у вікно. Правоохоронців викликала подруга дебошира. За її словами, п'яний чоловік почав сварку і поводився дуже агресивно.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
поліція
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Сомали нервно курит в сторонке …. это Украина сынок...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Bладимир Ильич, правильно бойтесь чурки))))
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