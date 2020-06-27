Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по перехожих: є поранений

У Вишневому Київської області чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї в сторону компанії перехожих. В результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення ноги і грудної клітини.

Крім того, 26 червня в Переяславі чоловік накинувся з ножем на перехожого і травмував йому гомілку, а в Таращанському районі за невідомих обставин місцевий житель отримав пошкодження від стрільби з пристрою гумовими кулями, повідомили на сайті Національної поліції в Київській області.

Під Києвом чоловік відкрив стрілянину Національна поліція в Київській області

Правоохоронцям вдалося оперативно затримати двох нападників. За даними фактами порушено кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 – Хуліганство – Кримінального кодексу України.

"У квартирі хулігана поліцейські виявили і вилучили колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого імовірно він стріляв у перехожого. Вся зброя направлена на проведення відповідних експертиз", – повідомили в поліції про подію в Вишневому.

Під Києвом чоловік відкрив стрілянину Національна поліція в Київській області

"У місті Переяслав вночі стався конфлікт між двома чоловіками. Напідпитку перехожий почав приставати до компанії, інший – намагався захистити людей від надокучливого чоловіка кулаками. В результаті інциденту зловмисник завдав ножове поранення гомілки потерпілому", – йдеться про подію в Переяславі.

Співробітники поліції з'ясовують обставини події з пораненим чоловіком у Таращанському районі.

Під Києвом чоловік відкрив стрілянину Національна поліція в Київській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві трирічний хлопчик випав з вікна дев'ятого поверху і загинув.