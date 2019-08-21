Під Києвом бізнесмен "замовив" колишню дружину і її дочку: всі подробиці спецоперації

Спецоперацією з інсценування вбивства Надії Головач і Юлії Зайкової під Києвом спільно займалися СБУ, поліція і прокуратура області.

Вони вийшли на слід групи замовників, після чого затримали чотирьох підозрюваних, повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

"Замовником виявився колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові суперечки щодо розподілу майна після розлучення. Переслідуючи корисливу мету і усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини і її дочки, діючи в змові з уже своєю третьою дружиною, замовив і проплатив вбивство ($ 50 000)", – повідомив глава поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Спецоперація із затримання

У Службі безпеки України повідомили, що інформація про підготовку вбивства надійшла саме до них. За їхніми даними, житель Броварів, який є власником промислово-будівельної компанії, через посередника шукав виконавця вбивства.

Він "замовив" свою колишню дружину, з якою судився за частки в бізнесі і майно, зокрема і приватний літак.

Для запобігання злочину, оперативники СБУ вивели посередника на нібито кілера. Для надання доказів замовного вбивства вони зімітували їхні смерті, а для підтвердження "ліквідації жертв" надіслали замовнику постановочні фото і опублікували інформацію про їх зникнення.

До справи причетні чотири людини

Під час обшуків будинків затриманих знайшли частину грошей, якими розплачувалися за заплановане вчинення вбивства.

Затримання колишнього чоловіка Надії Головач

Надія Головач ОК Головач

Юлія Зайкова Facebook Зайкова

Як писав OBOZREVATEL:

18 серпня до поліції звернувся цивільний чоловік Юлії Зайкової, який повідомив, що напередодні ввечері Юлія з матір'ю поїхали в Київ на джипі Тойота, і через півгодини зв'язок з ними було втрачено.

19 серпня поліцейські знайшли автомобіль жінок, там виявили їх особисті речі.

20 серпня ввечері речник Генпрокуратури Лариса Сарган повідомила, що розкрито замовне вбивство. Організатором виявився колишній чоловік Надії Головач. Життя жінок він оцінив в 50 тисяч доларів.

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