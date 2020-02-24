Під Києвом батько жорстоко побив немовля: дитина заважала спати

У місті Васильків Київської області в ніч на 24 лютого п'яний батько жорстоко побив 7-місячну доньку через те, що дитина заважала йому спати.

Дівчинку доправили до лікарні, у неї – гематома та струс головного мозку. Про це написала пресслужба поліції Київської області на своєму сайті.

"Вночі у м. Васильків чоловік у стані алкогольного сп'яніння завдав травм 7-місячній доньці. Потім поліцейським він пояснив, що немовля своїм плачем заважало йому спати", – йдеться у повідомленні.

Під Києвом батько жорстоко побив немовля. Ілюстрація

Коли до кімнати з маленькою дівчинкою зайшла її матір, вони вихопила дитину та вибігла з нею з хати. Після цього жінка викликала швидку.

Так, 41-річного батька затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на Подолі, 13 жовтня 2019 року батько покинув свого дворічного сина самого на кілька годин у автомобілі Jaguar.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!