Відкрили вогонь по копам: під Києвом спіймали банду небезпечних злочинців. Фото

У Київській області в п'ятницю, 13 грудня, поліція спільно з бійцями КОРД затримала чотирьох осіб, які здійснювали пограбування будинку підприємця.

Під час операції зловмисники відкрили стрілянину по силовикам, обійшлося без постраждалих. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Інцидент стався близько 19:00 в селі Києво-Святошинського району. Підозрювані проникли в будинок місцевого підприємця, щоб заволодіти його майном. Нападники мали зброю, яку згодом застосували, обличчя приховували під балаклавами і були одягнені в спеціальні тактичні костюми.

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Ілюстрація. КОРД Depo.ua

Під час затримання зловмисники чинили опір, відкрили стрілянину по поліцейським і намагалися застосувати світлошумові гранати.

Усі затримані злочинці не працюють, вони – раніше судимі (зокрема й за вбивство) жителі Києва та Київської області. Найстаршому – 43 роки, а наймолодшим – по 31.

У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби злому замків і проникнення в будинки та інші свідоцтва злочинної діяльності.

Вилучені у підозрюваних докази злочину npu.gov.ua

Вилучені у підозрюваних докази злочину npu.gov.ua

"Поліцейські ГУНП Житомирщини під час слідчо-розшукових заходів фіксували дії вказаного угрупування протягом певного періоду, оскільки в нас є підстави стверджувати про їхню причетність до ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Здійснення ними ще одного розбою було фактично припинено нашими працівниками. Над викриттям цієї групи працювали практично всі наші підрозділи: кримінальна поліція, слідчі, експерти, кінологи, спецпідрозділ", – повідомив начальник поліції області Сергій Крупєй.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 187 (розбій), ч.3 ст. 186 (грабіж), ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Затримані перебувають під вартою, тривають подальші слідчо-розшукові заходи. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вилучені у підозрюваних докази злочину npu.gov.ua

Вилучені у підозрюваних докази злочину npu.gov.ua

Вилучені у підозрюваних докази злочину npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києва група невідомих у масках пограбувала чоловіка біля одного з відділень ПриватБанку. Злочинці зникли на BMW-X5.

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