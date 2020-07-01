Під Києвом авто збило матір із дитиною прямо на "зебрі". Відео 18+

У Вишневому водій збив жінку з дитиною на "зебрі".

У Вишневому на Київщині водій автомобіля Ford збив молоду жінку з малолітньою дитиною на руках та візком, яких не помітив на пішохідному переході.

Нещасний випадок трапився 1 липня по вулиці Європейській у місті. Про це повідомляє у Facebook "Київ оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що до потерпілих одразу підбігли небайдужі люди, водночас водій теж вийшов із авто.

Момент ДТП (Facebook "Київ оперативний")

Згодом на місце події прибули місцева патрульна поліція та швидка медична допомога.

Попередньо зазначається, що дворічна дитина та молода жінка перебували в шоковому стані. У них зафіксували забої, однак медики кажуть, що життю обох потерпілих нічого не загрожує.

Очевидці допомогли потерпілим (Facebook "Київ оперативний")

На місце аварії прибули правоохоронці та медики (Facebook "Київ оперативний")

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня у Дніпрі поїзд збив візок із півторарічною дитиною, яка, на щастя, не постраждала.