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10 жовтня • оновлено в 21:29
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Під Києвом авто збило дитину на переході: відео 18+

11.1т Читати матеріал російською

У четвер, 10 жовтня, у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області трапилася ДТП за участю дитини. Водій легковика на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на сторінці у Facebook. В мережі з’явився моторошний запис (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, що дитина довго чекала, аби перейти дорогу, а потім перебігла її. Річ у тім, що автомобілі не пропускали дівчинку і не давали їй можливості дістатись іншого боку траси.

Під Києвом авто збило дитину на переході

Під Києвом авто збило дитину на переході

Скріншот

Потерпіла залишилася живою, але її госпіталізували до лікарні. Поліція з’ясовуватиме усі обставини події.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Якщо депутат або хтось другий з влади дитина буде виновною!!
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