Під Києвом авто з дитиною впало в річку. Фото і відео

У ніч на суботу, 25 січня, в Ірпені (Київська область) автомобіль з 9-річною дитиною всередині звалився в річку.
Як повідомляє "Інформатор", водій авто їхав уздовж річки Буча, в сторону траси для мотокросу. За його словами, на дорогу вискочив собака і він різко смикнув авто та машина злетіла в воду.
В результаті автомобіль Hyundai Elantra опинився в річці. Але чоловікові вдалося врятуватися самому і витягнути на берег дитину. В результаті НП дитину доставили в реанімацію. Характер її травм невідомий.
В результаті аварії автомобіль повністю пішов під воду, його будуть діставати рятувальники.
Авто звалилося в річку
інформатор
Авто звалилося в річку
інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на житловому масиві Перемога-6 легковий автомобіль на повній швидкості збив дитину.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".