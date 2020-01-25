Під Києвом авто з дитиною впало в річку. Фото і відео

У ніч на суботу, 25 січня, в Ірпені (Київська область) автомобіль з 9-річною дитиною всередині звалився в річку.

Як повідомляє "Інформатор", водій авто їхав уздовж річки Буча, в сторону траси для мотокросу. За його словами, на дорогу вискочив собака і він різко смикнув авто та машина злетіла в воду.

В результаті автомобіль Hyundai Elantra опинився в річці. Але чоловікові вдалося врятуватися самому і витягнути на берег дитину. В результаті НП дитину доставили в реанімацію. Характер її травм невідомий.

В результаті аварії автомобіль повністю пішов під воду, його будуть діставати рятувальники.

Авто звалилося в річку інформатор

Авто звалилося в річку інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на житловому масиві Перемога-6 легковий автомобіль на повній швидкості збив дитину.

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