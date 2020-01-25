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25 січня • оновлено в 14:31
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Під Києвом авто з дитиною впало в річку. Фото і відео

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У ніч на суботу, 25 січня, в Ірпені (Київська область) автомобіль з 9-річною дитиною всередині звалився в річку.

Як повідомляє "Інформатор", водій авто їхав уздовж річки Буча, в сторону траси для мотокросу. За його словами, на дорогу вискочив собака і він різко смикнув авто та машина злетіла в воду.

В результаті автомобіль Hyundai Elantra опинився в річці. Але чоловікові вдалося врятуватися самому і витягнути на берег дитину. В результаті НП дитину доставили в реанімацію. Характер її травм невідомий.

В результаті аварії автомобіль повністю пішов під воду, його будуть діставати рятувальники.

Авто звалилося в річку

Авто звалилося в річку

інформатор

Авто звалилося в річку

Авто звалилося в річку

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на житловому масиві Перемога-6 легковий автомобіль на повній швидкості збив дитину.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
постраждала дитина ДТП авто
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