Під Києвом Audi Q7 в'їхав у велосипедистів. Фото з місця ДТП

На Обухівському шосе біля торгового центру Мануфактура сталася ДТП за участю автомобіля Audi Q7 і спортсменів-велосипедистів.

Як з'ясувалося, за кермом автомобіля був глава корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський. Велосипедисти звинуватили його в тому, що він нібито збив двох людей. Глава компанії заявив, що переїхав тільки велосипеди і готовий заплатити компенсацію (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

Пошкоджені велосипеди Facebook Еchelon

Як повідомляється на сторінці компанії Echelon, яка займається організацією велотренувань, водій нібито підрізав колону велосипедистів і зачепив інструктора дзеркалом автомобіля.

Пошкоджені велосипеди Facebook Еchelon

Пошкоджені велосипеди Facebook Еchelon

За версією велосипедистів, двоє з них стали перед капотом автомобіля і намагалися заблокувати рух, проте водій нібито все одно зник із місця. Вони викликали поліцію і швидку. Інструктора госпіталізували із забоями, а правоохоронці оформили ДТП.

Потерпілий інструктор Facebook Еchelon

Зі свого боку Москалевський у коментарях до публікації визнав, що не мав рації. Водночас він спростував інформацію, що збив людей, а тільки переїхав велосипеди. За його словами, велосипедисти поводилися агресивно і били автомобіль.

Реакція Москалевського Facebook Еchelon

"Я не став чекати, поки авто рознесуть вщент, а проїхав через них", – сказав він у коментарі LIGA.net.

Реакція Москалевського Facebook Еchelon

Також глава Roshen заявив про готовність відшкодувати завдані збитки.

Крім того, водій поскаржився, що велосипедисти на трасі між Підгірцями і Києвом нібито порушують правила дорожнього руху. "Вони рухаються в кілька рядів і перекривають не менше однієї смуги", – наголосив Москалевський.

Facebook Еchelon

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в результаті ДТП на Брест-Литовському шосе загинули двоє велосипедистів – чоловік і жінка.