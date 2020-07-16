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Під Києвом Audi Q7 в'їхав у велосипедистів. Фото з місця ДТП

Юрій Сергієнко
Кримінал
2,3 т.
Під Києвом сталася ДТП за участю Audi Q7 і велосипедистів

Під Києвом сталася ДТП за участю Audi Q7 і велосипедистів.

На Обухівському шосе біля торгового центру Мануфактура сталася ДТП за участю автомобіля Audi Q7 і спортсменів-велосипедистів.

Як з'ясувалося, за кермом автомобіля був глава корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський. Велосипедисти звинуватили його в тому, що він нібито збив двох людей. Глава компанії заявив, що переїхав тільки велосипеди і готовий заплатити компенсацію (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

Пошкоджені велосипеди

Пошкоджені велосипеди Facebook Еchelon

Як повідомляється на сторінці компанії Echelon, яка займається організацією велотренувань, водій нібито підрізав колону велосипедистів і зачепив інструктора дзеркалом автомобіля.

Пошкоджені велосипеди

Пошкоджені велосипеди Facebook Еchelon

Пошкоджені велосипеди

Пошкоджені велосипеди Facebook Еchelon

За версією велосипедистів, двоє з них стали перед капотом автомобіля і намагалися заблокувати рух, проте водій нібито все одно зник із місця. Вони викликали поліцію і швидку. Інструктора госпіталізували із забоями, а правоохоронці оформили ДТП.

Потерпілий інструктор

Потерпілий інструктор Facebook Еchelon

Зі свого боку Москалевський у коментарях до публікації визнав, що не мав рації. Водночас він спростував інформацію, що збив людей, а тільки переїхав велосипеди. За його словами, велосипедисти поводилися агресивно і били автомобіль.

Реакція Москалевського

Реакція Москалевського Facebook Еchelon

"Я не став чекати, поки авто рознесуть вщент, а проїхав через них", – сказав він у коментарі LIGA.net.

Реакція Москалевського

Реакція Москалевського Facebook Еchelon

Також глава Roshen заявив про готовність відшкодувати завдані збитки.

Крім того, водій поскаржився, що велосипедисти на трасі між Підгірцями і Києвом нібито порушують правила дорожнього руху. "Вони рухаються в кілька рядів і перекривають не менше однієї смуги", – наголосив Москалевський.

Facebook Еchelon

Facebook Еchelon

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в результаті ДТП на Брест-Литовському шосе загинули двоє велосипедистів – чоловік і жінка.

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