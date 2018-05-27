Під час фіналу ЛЧ у Києві затримали провокаторів

Під час фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся 26 травня в Києві, поліція затримала 18 осіб.

Вони провокували бійку з уболівальниками недалеко від НСК "Олімпійський", де і проходив матч. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Затримання порушників відбулися вже після футбольного поєдинку. Їх доставили в управління для встановлення всіх обставин події та надання правової оцінки.

Відділ комунікації поліції Києва

"На футбольному матчі були присутні близько 50 000 громадян. Все пройшло досить спокійно. Було дві сутички між уболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону. Після закінчення матчу кілька молодих людей намагалися затіяти бійку, однак правоохоронці затримали 18 чоловік і доставили до районного управління поліції. надалі їх діям буде дана правова оцінка", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва

Відділ комунікації поліції Києва

У той же час керівник столичних поліцейських зазначив, що на 00:35 сталася повна евакуація відвідувачів НСК "Олімпійський", а частина уболівальників, а це приблизно до 5000 фанів "Ліверпуля", з парку Шевченка вже відбула в аеропорт "Бориспіль". Ситуація на основних спортивних локаціях контролюється.

Відділ комунікації поліції Києва

Відділ комунікації поліції Києва

"Наряди продовжують в посиленому режимі охороняти правопорядок, щоб попередити конфліктні ситуації і провокації. Якщо будуть сутички - будемо їх припиняти", - акцентував Андрій Крищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники "Ліверпуля" залишили після себе в парку Шевченка величезні гори сміття. Місце, де фанати набиралися сил після походу на стадіон, більш схожий на звалище, ніж на зелену зону.