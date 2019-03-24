"Перетворився в Тортугу": в мережі забили тривогу через жорстоке вбивство під Києвом

Журналіст і волонтер Назар Приходько різко прокоментував ситуацію в столиці України Києві у зв'язку з недавнім убивством таксиста Uber.

На своїй сторінці у Facebook активіст заявив, що місто "перетворюється в своєрідну Тортугу, де панує беззаконня та свавілля".

Він звернув увагу на те, що громадянин Білорусі, який по-звірячому вбив і підпалив тіло таксиста, щоб забрати його машину, безперешкодно проживав у Києві.

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Крім того, в столиці жив і громадянин Росії, Луан Кінгіссеп, якого три роки шукали за вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова, поки злочинець сам себе не підірвав.

"Виникає питання: чому Київ плавно перетворився на кубло для всякого роду злочинців?" — написав Приходько.

"Нагадати вам, як недавно на бульварі Верховної Ради накрили "східняк" під головуванням грузинського "злодія в законі"? Або нагадати вам про зростаючу етнічну злочинність на вулицях Києва, апологетами якої є вихідці з Північного Кавказу і арабських країн?" — продовжив журналіст.

"Ні, я розумію, що подібний злочин міг скоїти і громадянин України, більше того — етнічний українець, але я саме про тенденцію", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році в Україні таємниче зник водій BlaBlaCar. Чоловік виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі.

Правоохоронці виявили машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова звірячому вбили.

23 березня 2019 року в Голосіївському районі Києва загинув чоловік у результаті вибуху в квартирі. Як з'ясувалося, це і був вбивця водія.

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