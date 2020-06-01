Перестрілка в Броварах: керівництво ринку "Столичний" відповіло на звинувачення

Керівництво ринку "Столичний" заявило, що непричетне до перестрілки в Броварів, про що повідомляли деякі ЗМІ.

Пресслужба адміністрації ринку зазначила, що українські видання опублікували недостовірну інформацію.

Перестрілка в Броварах

"Ні керівник, ні бенефіціарний власник не мають ніякого відношення до вказаних в даних статтях подій та дій. Юридична служба компанії готує позовне звернення в судові органи про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що ряд ЗМІ в Україні написали, нібито в офісі адміністрації ринку "Столичний" провели затримання людей, які причетні до перестрілки в Броварах.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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