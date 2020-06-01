Перестрілка в Броварах: керівництво ринку "Столичний" відповіло на звинувачення

Керівництво ринку "Столичний" заявило, що непричетне до перестрілки в Броварів, про що повідомляли деякі ЗМІ.
Пресслужба адміністрації ринку зазначила, що українські видання опублікували недостовірну інформацію.
Перестрілка в Броварах
"Ні керівник, ні бенефіціарний власник не мають ніякого відношення до вказаних в даних статтях подій та дій. Юридична служба компанії готує позовне звернення в судові органи про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації", – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що ряд ЗМІ в Україні написали, нібито в офісі адміністрації ринку "Столичний" провели затримання людей, які причетні до перестрілки в Броварах.
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Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 29 травня група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі.
Причиною стрілянини в Броварах був конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам справи про стрілянину між перевізниками в Броварах Київської області.
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