Перестрілка поліції у Княжичах: з'ясувалися деталі про долю підозрюваних

Двом правоохоронцям, які причетні до смертельної перестрілки поліції у Княжичах Київської області, загрожує довічне ув'язнення.

Ще трьом загрожує до 15 років, повідомили у прес-службі Генпрокуратури України. Слідство встановило, що п'ятеро працівників Національної поліції свідомо проігнорували низку законів, зокрема і конституційне право людини на життя.

"Перебуваючи в с. Княжичі Броварського району Київської області, перевищуючи надану їм владу і виходячи за межі своїх прав і повноважень, діючи умисно, незаконно і безпідставно, застосували вогнепальну зброю на ураження", — повідомили в ГПУ.

В результаті цих дій загинули четверо працівників Національної поліції України, а також було пошкоджено службове майно.

Дії всіх п'яти підозрюваних кваліфікували як перевищення влади, що спричинило тяжкі наслідки. Також одного з них підозрюють у замаху на вбивство і вбивстві, а ще двох — в організації умисного злочину небезпечним для життя багатьох осіб способом.

Як відомо, група поліцейських з оперативного підрозділу вела стеження за бандитами, які вночі у Княжичах проникли в один із будинків з метою його пограбування. У будинку спрацювала сигналізація, на яку зі свого боку відреагували інші працівники поліції з охоронного підрозділу.

Стрілянина у Княжичах Надзвичайні новини

Прибулі на місце поліцейські, не розібравшись, затримали двох своїх колег, які стежили за бандитами. Трохи пізніше на місце інциденту також приїхали бійці спецзагону поліції КОРД.

Як писав OBOZREVATEL:

у грудні 2016 року в селі Княжичі Броварського району Київської області через трагічне непорозуміння сталася перестрілка між працівниками різних підрозділів поліції.

Генеральна прокуратура у травні 2018 завершила розслідування у кримінальному провадженні за фактом перестрілки під час проведення операції із затримання банди грабіжників у селі Княжичі Київської області.

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